Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Katharina Müller und Tim Dieck begeisterte zum Olympia-Auftakt immerhin die sozialen Medien - sie liefen als Harley Quinn und "Joker" auf.

Nach zwei kleineren Patzern bei den Twizzles zu einer Jazzversion des Hits "Toxic" von Britney Spears, Norman Greenbaums "Spirit in the Sky" und "Seven Nation Army" von The White Stripes, mussten sich die zweimaligen deutschen Meister mit 63,21 Zählern (Platz zehn) begnügen - deutlich unter ihrer persönlichen Bestleistung.

Doch ihr Outfit kam sehr gut an.

Die beiden waren in den sozialen Medien in aller Munde.

Kaum Punkte, aber Körper-Kunst

"Es gab schon einige Joker-Programme, aber dieses ist völlig verrückt", schrieb jemand bei "Twitter". "Der menschliche Körper ist in der Lage, Kunst zu kreieren", lobte ein anderer. Ob diese positiven Rückmeldungen über die sportliche Enttäuschung hinwegtäuschen? Wohl kaum.

So geht es jetzt weiter: Im Eiskunstlauf wird der zum dritten Mal bei Olympia ausgetragene Teamwettbewerb am Sonntag (02:30 Uhr/09:30 Uhr) mit dem Kurzprogramm der Frauen abgeschlossen, deutsche Starterin ist die sechsmalige nationale Titelträgerin Nicole Schott aus Essen.

Die zwischenzeitliche Führung vor gerade einmal 200 handverlesenen Zuschauern übernahm die Mannschaft aus den USA vor Russland und China.

Back to the Seventies: Kanadier drehen zu Elton John auf

