Was für ein Drama in der Kür am Donnerstag um die 15-jährige Kamila Valieva. Die Russin, die unter Dopingverdacht steht, brach unter dem Druck komplett zusammen und stürzte mehrfach. Die ganze Sport-Welt litt mit.

Ihre Trainerin Eteri Tutberidze hatte unmittelbar nach dieser Vorstellung jedoch eher weniger Mitleid, wie TV-Aufnahmen zeigten (im Video unten ab Minute 06:00). Dort war auch zu hören, dass sie etwas zu ihrem Schützling auf russisch sagte. Um noch besser verstanden werden zu können, nahm sie ihre FFP2-Maske dazu sogar kurz ab. Eurosport hörte genau hin und ließ die Worte, die Tutberidze sagte, übersetzen.

Der Wortlaut: "Warum hast du aufgegeben? Erklär' es mir. Warum hast du aufgehört zu kämpfen? Du hast nach dem Axel aufgegeben. Warum?"

Zur Person Tutberidze: Sie verriet bereits, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler bis zu zwölf Stunden am Tag trainiert. Die Stars kennen sie alle: Julia Lipnizkaja, Team-Olympiasiegerin 2014, Alina Sagitowa, Olympiasiegerin 2018, Jewgenija Medwedewa, Olympia-Zweite 2018, Aljona Kostornaja, Europameisterin 2020, Anna Shcherbakova, Weltmeisterin 2021 - und nun Valieva arbeiteten mit ihr.

Die 15-Jährige, die trotz einer positive Dopingprobe starten durfte, kam nach mehreren Fehlern hinter ihren russischen Teamkolleginnen Anna Shtcherbakova und Alexandra Trusova sowie Kaori Sakamoto aus Japan nur auf den vierten Platz.

