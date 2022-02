Witold Banka, Präsident der Welt-Anti-Dopingagentur "WADA", vertritt gegenüber Eurosport eine klare Meinung. Er zeigte sich nicht nur enttäuscht über die Entscheidung des internationalen Sportgerichtshofs CAS, sondern vertrat auch eine klare Meinung:

"Grundsätzlich ist das Dopen von Kindern - aus meiner persönlichen Sicht und aus der der WADA - böse und nicht zu verzeihen. Menschen, die Kinder solche Mittel verabreichen, killen den sauberen Sport."

Und weiter: "Die Ärzte, Trainer und andere Mitglieder aus dem Team, die dafür verantwortlich sind, dass Kinder Drogen bekommen, sollten lebenslang gesperrt werden. Ich persönlich denke, dass sie ins Gefängnis müssen. In einigen Ländern ist Doping von Kindern bereits strafbar. Das ist eine harte, aber sehr gute Lösung."

Banka verlangt nun von der russischen Anti-Dopingagentur RUSADA, dass sie den Fall Valieva lückenlos aufklären. Auch die WADA werde das tun, kündigte er an.

Das Jahrhundert-Talent aus Moskau darf in Peking zwar am Einzelwettbewerb der Frauen teilnehmen, bei dem sie am Donnerstag ( 11.00 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ) als Führende in die Kür-Entscheidung geht.