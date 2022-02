US-Sprinterin Sha'Carri Richardson kritisierte, dass die 15-jährige Russin überhaupt bei den olympischen Winterspielen starten durfte, während sie wegen ihres Vergehens für die Sommerspiele 2021 in Tokio gesperrt wurde.

"Gibt es eine verständliche Antwort darauf, wo der Unterschied zwischen ihrer und meiner Situation besteht? Meine Mutter ist gestorben und ich konnte nicht laufen, und ich hatte Medaillenchancen. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist, dass ich eine schwarze junge Lady bin", schrieb sie bei Twitter als Reaktion auf das CAS-Urteil.

Der internationale Sportgerichtshof hatte am Montag entschieden, dass Valieva weiterhin in Peking an den Start gehen darf - wenn auch unter Vorbehalt. Am Dienstag überzeugte sie im Kurzprogramm und liegt in Führung liegend auf Gold-Kurs.