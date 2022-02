Nun ist es offiziell: Die russische Eiskunstläuferin Kamila Valieva darf am Einzelwettbewerb der Olympischen Winterspiele in Peking ab Dienstag teilnehmen . Das entschied der CAS am Montag, obwohl das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb werde es im Fall der Fälle vorerst auch keine Medaillenvergabe an Valieva geben.

Im Exklusiv-Interview mit Eurosport in der Olympia-Show "Hambüchen & Friends" mit Fabian Hambüchen und Thomas Wagner hat die ehemalige deutsche Fechterin Britta Heidemann wegen des Dopingverfahrens um die 15-Jährige gepoltert: "Es ist wirklich zum Kotzen, dass es mit den Dopingfällen immer weitergeht!"

Die 39 Jahre alte Kölnerin sprach mit Eurosport zudem über die Vergabekriterien der Olympischen Spiele und die Rolle von Thomas Bach und des IOC in der Causa Peng Shuai.

Heidemann krönte sich 2008 in Peking zur Olympiasiegerin, 2012 in London gewann sie Silber.

Seit 2016 ist sie Teil der IOC-Athletenkommission.

Britta Heidemann im Eurosport-Interview mit Fabian Hambüchen und Thomas Wagner:

Ist bei der Vergabe des Olympia-Ortes die Frage der Fertigstellung der Sportstätten einer der wichtigsten Aspekte und darüber hinaus werden andere Themen vernachlässigt?

Britta Heidemann: Fabian, du weißt, dass ein Host-City-Contract über 1.000 Seiten beinhaltet und alle möglichen Themen abarbeitet. Die Fertigstellung der Stadien ist auch ein kleiner Punkt davon. Wir haben Peking 2008 erlebt und ich kann mich daran erinnern, dass du es super fandest. Die Winterspiele sind von der Umsetzung, so sagen es die Athleten, vollkommen ordentlich. Die Meinung darüber, wo Olympische Winterspiele stattfinden sollten, gehen diesbezüglich offensichtlich weit auseinander. Die nächsten Winterspiele finden in Italien statt, die Sommerspiele in Paris und Los Angeles. Das sind Länder, die uns Deutsche wahrscheinlich auch besser liegen.

Thomas Bach hat immer betont, dass das IOC unpolitisch und neutral bleiben muss. Wenn sich der Präsident mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai trifft und ein Bild der Harmonie gezeigt wird, macht sich das IOC dann nicht zum Handlanger dieses Regimes?

Heidemann: "Hier ist das Gegenteil der Fall gewesen. Ich glaube, dass das IOC von den Athleten aus aller Welt enorm unter Handlungsdruck stand und dass man Peng Shuai durch diesen diplomatischen Akt des Austausches auch ein bisschen Zeit erkauft hat, damit da nicht noch mehr passiert. Grundsätzlich möchte ich noch mal sagen: Ich bin nicht der Ansicht, dass wir als Sportler unpolitisch sind. Wenn Natalie Geisenberger, Fabian Hambüchen und ich zu Olympischen Spielen reisen, sehe ich uns insofern als große politische Botschafter, indem wir den Austausch untereinander weltweit fördern. Und zwar auf eine friedliche Art und Weise. Von daher sehe ich unsere Message als eine sehr wichtige an. Egal, ob man noch ein anderes politisches Statement abgibt oder nicht. Ich finde, der Athlet muss immer selbst entscheiden, ob er sich äußern möchte oder ob er sagt, er möchte sich auf den Wettkampf konzentrieren. Ich bin der Meinung, dass dieses Zusammenkommen und das weltweite Miteinander bei Olympischen Spielen - unabhängig davon, wo es stattfindet - ein absolut tolles Zeichen in die Welt ist. Und dann muss man das bei dem einen oder anderen Punkt direkt ansprechen, wenn man der Meinung ist, dass ein Thema unbedingt auf den Tisch kommen müssen."

Britta Heidemann (hier 2015 gegen Simona Pop) kritisiert den Fall Valieva Fotocredit: Getty Images

Die 15 Jahre alte Kamila Valieva wurde positiv auf Doping getestet. Man hat das Gefühl, die Russen haben es nicht verstanden. Schließlich dürfen sie ab dem kommenden Jahr wieder unter ihrer eigenen Flagge starten. Finden Sie nicht auch, dass man einen harten Cut setzen muss und Russland komplett von Olympia sperrt?

Heidemann: "Da ist die Konsequenz vorweggenommen. Mir geht es wahrscheinlich wie allen anderen. Es ist wirklich zum Kotzen, dass es mit den Dopingfällen immer weitergeht. Wir hatten das im Fechten auch einmal. Vom Ablauf her ist es so, dass die A-Probe positiv ist, aber es im Rahmen des fairen Prozesses noch die B-Probe gibt, die es zu analysieren gilt. Die Entscheidung des CAS ist gefallen. Aber es ist langsam nervig, immer wieder ähnliche Fälle aufzurollen. Wir bemühen uns in der IOC-Athletenkommission darum, dass die Entourage aus Trainern und Eltern viel strenger bestraft wird. Das System lässt sich nicht verbessern, wenn nicht das gesamte Umfeld rund um die Athleten dazulernt. Hier geht es auch ganz häufig um Minderjährige, die da herangeführt werden."

Es wurde entschieden, dass Valieva zwar starten darf, aber keine Medaillen vergeben werden. Was heißt das für Sportler, wenn man um den größten Moment deines Lebens gebracht wird und diese Emotionen nicht zugelassen werden, weil ein schwebendes Dopingverfahren herrscht. Wie sehr leidet man mit den Athleten?

Heidemann: "Wir haben das innerhalb unserer Kommission sehr emotional diskutiert, weil der Wegfall einer Siegerehrung ein krasses Urteil ist. Meine Interpretation ist, dass das IOC wenigstens zeigen möchte, dass so etwas einen Schritt zu weit geht. Aber es geht trotzdem immer zulasten anderer Athleten, die sauber an den Start gehen und um Momente beraubt werden. Das ist das Ende vom Lied."

