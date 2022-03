Ihre Mutter "ist zum Glück schon im Januar nach Deutschland gekommen und jetzt bei mir", berichtete die 50 Kilometer südlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew geborene Savchenko: "Mein Neffe und seine Mutter sind seit Tagen unterwegs. Sie versuchen, über Polen zu uns zu kommen."

Von einigen Onkeln und Tanten, die in Donezk leben, habe sie seit Tagen nichts gehört: "Ich habe keine Ahnung, ob sie noch am Leben sind."

Die Ukraine hätte angesichts der kriegerischen Invasion der russischen Streitkräfte "früher Waffen gebraucht", sagte Savchenko: "So aber steht mein Heimatland der russischen Armee machtlos gegenüber. Aber nicht nur Deutschland sollte Hilfe leisten, auch andere Länder der Europäischen Union und jene, die nicht zur EU gehören. Wir müssen jetzt zusammenstehen, stark sein, uns gegenseitig unterstützen."

Die Frage, ob sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine zugetraut habe, beantwortete Savchenko sehr deutlich: "Ihm würde ich alles zutrauen. Meine Eltern hingegen waren immer guter Dinge. Sie hätten nie geglaubt, dass so etwas passiert."

Savchenko kam mit 19 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland

Aljona Savchenko war 2003 mit 19 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. In Chemnitz trainierte sie zunächst mit Robin Szolkowy unter Trainer Ingo Steuer. Savchenko/Szolkowy wurden für Deutschland fünfmal Welt- und viermal Europameister und gewannen bei Olympia 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi jeweils die Bronzemedaille.

Die Krönung ihrer Karriere gelang Savchenko mit ihrem neuen Partner Bruno Massot 2018 in Pyeongchang, wo sie mit ihrer atemberaubenden Kür "La terre vue du ciel" Olympiasieger wurden.

