22/03/2021

Im futuristisch anmutenden Ericsson Dome in Stockholm werden die Weltmeistertitel in den Disziplinen Eistanzen, Paarlauf, Einzel Damen sowie Einzel Herren vergeben.

Nachdem die Weltmeisterschaften in Montreal im letzten Jahr Corona-bedingt ausgefallen sind, gab der Eislauf-Weltverband ISU im Februar bekannt, dass die Wettkämpfe in Stockholm ohne Zuschauer stattfinden werden. Umso spannender wird die Frage sein, in welcher Form sich die Eiskunstläufer/innen präsentieren werden.

Im Gespräch mit Eurosport verraten Schamberger und Heinrich u.a. welche Erwartungen sie an die WM haben, worauf sich die Eiskunstlauf-Fans besonders freuen können und wer zum Favoritenkreis zählt.

Heinrich fiebert Duell zwischen Chen und Hanyu entgegen

"Ein richtiges Aufeinandertreffen der besten Eiskunstläufer/innen ist nun fast zwei Jahre her. Es gab zwar dieses Jahr eine Grand-Prix-Saison, die aber eigentlich wertlos ist. Denn bei den Grand Prixs durften nur Läufer und Läuferinnen antreten, die auch in der jeweiligen Region trainieren. Das hatte zur Folge, dass es kein wahres Aufeinandertreffen der Top-Nationen gab. Von daher ist die Spannung natürlich sehr groß und es wird interessant zu sehen sein, wer seine Leader-Position behalten oder verloren hat", so Eiskunstlauf-Experte Schamberger vor dem WM-Start.

Auch Eurosport-Kommentator Heinrich freut sich auf spannende Wettkämpfe in Stockholm: "Die Zuschauer können sich ganz besonders auf die Auseinandersetzung bei den Herren zwischen Nathan Chen und Yuzuru Hanyu freuen. Das wird sicherlich eines der Highlights bei den diesjährigen Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften sein. Zudem ist es interessant zu sehen, in welcher Form sich die Athlet:innen befinden, da die WM auch der letzte Test vor den Olympischen Winterspiele in Peking sein wird."

Für Deutschland gehen Nicole Schott (Einzel Damen), Paul Fentz (Einzel Herren), Katharina Müller und Tim Dieck (Eistanz) sowie Annika Hocke und Robert Kunkel (Paarlauf) an den Start. Jedoch rechnet Schamberger den deutschen Eiskunstläufer:innen keine große Medaillenchancen aus: "Ich würde mich freuen und es wäre eine Sensation, wenn die deutschen Teilnehmer:innen Top-10-Plätze belegen würden. Jedoch ist die Konkurrenz groß. Zudem musste leider das deutsche Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nolan Seegert verletzungsbedingt absagen."

Tränen des Glücks bei Savchenko/Massot nach erlösendem Gold

Eiskunstlauf-WM: Letzte deutsche Medaille durch Savchenko/Massot

"Der Berliner Paul Fentz ist bei der Europameisterschaft 2020 in Graz Achter geworden. Nicole Schott ist fünffache Deutscher Meisterin im Eiskunstlauf der Damen. Top-10-Platzierungen von den beiden wären wirklich phänomenal. Das wäre das Maximale, was herauszuholen wäre", ergänzt Eurosport-Kommentator Heinrich.

Die letzte WM-Medaille für Deutschland gewann das Duo Aljona Savchenko und Bruno Massot (Gold Paarlauf) bei der Eiskunstlauf-WM 2018. Doch die Lücke, die Savchenko und Massot nach ihrem Rücktritt im deutschen Eiskunstlauf hinterlassen haben, ist natürlich schwer zu schließen.

Dieser Meinung ist auch Eiskunstlauf-Fachmann Heinrich: "Da gibt es keine Nachfolge - das ist momentan nicht möglich. Savchenko und Massot waren ein Ausnahme-Paar. Solche Paare haben auch andere Länder nicht jedes Jahr und wenn solche Ausnahmetalente aufhören, dann entsteht automatisch eine Lücke, die man nicht sofort schließen kann."

Live-TV-Sendezeiten der Eiskunstlauf-WM 2021 in Stockholm bei Eurosport:

(Stand: 22.03.2021 - kurzfristige Änderungen jederzeit möglich)

Mittwoch, 24.03.2021 - 09:55 Uhr: Kurzprogramm Frauen, Eurosport 1

Mittwoch, 24.03.2021 - 18:25 Uhr: Kurzprogramm Paare, Eurosport 1

Donnerstag, 25.03.2021 - 11:25 Uhr: Kurzprogramm Männer, Eurosport 1

Donnerstag, 25.03.2021 - 18:05 Uhr: Paar Kür, Eurosport 1

Freitag, 26.03.2021 - 10:45 Uhr: Kurzprogramm Eistanz, Eurosport 2

Samstag, 27.03.2021 - 11:55 Uhr: Kür Männer, Eurosport 1

Samstag, 27.03.2021 - 17:00 Uhr: Einstanzen Kür, Eurosport 1

Sonntag, 28.03.2021 - 14:50 Uhr: Schaulaufen, Eurosport 2

