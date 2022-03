Dritte sind ihre Landsleute Madison Chock und Evan Bates (87,51).

Emotionaler Höhepunkt des Wettkampfs war der Auftritt von Oleksandra Nazarova und Maksym Nikiti. Die sechsmaligen ukrainischen Meister traten in schlichten T-Shirts in gelb und blau an und wurden vom Publikum für ihr Programm zu einem ukrainischen Volkslied lautstark gefeiert.

Ad

Ohne Training und auf Umwegen aus der vom Krieg erschütterten Heimat angereist, qualifizierte sich das Paar dennoch als 16. für die Kür-Entscheidung am Samstag (ab 17:00 Uhr live Eurosport 1).

Weltmeisterschaften Olympia-Trauma überwunden: Hase/Seegert laufen in die Top 5 VOR 19 STUNDEN

"Wir konnten die Panzer sehen und die Bomben hören. Mein Haus hat keine Fenster mehr", berichtete Nasarowa aus ihrer Geburtsstadt Charkiw.

Standing Ovations: Ukrainisches Paar berührt Fans bei WM

Kein deutsches Eistanzpaar am Start

Die Medaillenvergabe findet ohne deutsche Beteiligung statt, nachdem die deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan ihren WM-Start kurzfristig absagen mussten. Der 26-Jährige aus Oberstdorf war kurz vor der Abreise nach Frankreich positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch die als Ersatzpaar nominierten Dortmunder Katharina Müller und Tim Dieck, 21. bei den olympischen Winterspielen in Peking, verzichteten auf eine Teilnahme. "Wir waren mental und körperlich nicht in der Lage, Deutschland angemessen zu repräsentieren", sagte die 26 Jahre alte Müller bei "ONE".

Das könnte Dich auch interessieren: Eklat am Mikrofon: Kommentatoren-Duo bei WM gefeuert

(SID)

"So gut waren die noch nie!" Knierim/Frazier holen WM-Titel

Weltmeisterschaften Ukrainische Paarläufer setzen Zeichen: "Kämpfen für unser Land" GESTERN AM 14:49