Sie habe sich nach den 1000 Metern im National Speed Skating Oval in Peking gefühlt, "als sei ich im Sommer 30 Minuten mit dem Fahrrad bergauf gefahren".

Das Ziel habe sie daher gerade so "in einem halb-bewusstlosen Zustand" erreichen können, erzählte Fatkulina.

Nach ihrem Rennen stellte sich die Russin daher auch fast schon eine existenzielle Frage: "Warum mache ich das, warum nicht einfach Curling?"

Fatkulina musste sich am Ende mit dem 13. Rang unter 30 Starterinnen zufrieden geben. Die russische Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier legte in ihrem Rennen einen tollen Start hin, auf der letzten Runde verlor sie aber immer mehr Zeit. Gold gewann die Japanerin Miho Takagi in olympischer Rekordzeit vor Jutta Leerdam (Niederlande) und Brittany Bowe (USA).