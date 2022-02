Es ist Feuer auf dem Eis!

Eurosport. Nils van der Poel war jedenfalls außer sich und erhob am Mittwoch schwere Vorwürfe gegenüber den Niederlanden. "Es ist der größte Skandal in unserem Sport", sagte der Schwede, der am Montag Gold über 5000 m im Eisschnelllauf gewonnen hatte , bei

Ad

Was und wen er meint? Anlass seiner harschen Kritik war ein Interview von Sander van Ginkel gegenüber "Schaatsen.nl". Dort verriet der Eis-Experte, der auch in Peking vor Ort ist: "Ich versuche die bestmöglichen Bedingungen für unsere Läufer zu schaffen."

Olympia - Rodeln Medaillenregen im Eiskanal: Gold und Silber für deutsche Doppelsitzer VOR 7 STUNDEN

Die Niederländer fahren für gewöhnlich besser auf "hartem Eis". Entscheidend ist da die exakte Temperatur. Van der Poel glaubt, van Ginkel habe den Eis-Verantwortlichen Mark Messer aus Kanada dahingehend beeinflusst.

"Nicht geringer als Doping-Skandal"

"Ich habe den größten Respekt für die Holländer und die Verantwortlichen für das Eis, aber wir müssen über Fair Play diskutieren und das ist weit, weit weg von Fair Play. Das ist Korruption!", klagte van der Poel an.

Telefon für den Olympiasieger: Ministerpräsidentin crasht Interview

Einmal in Rage legte er noch nach: "Es ist peinlich für den Verband und für die Sportler. Wir hatten schon Doping-Skandale und ich stufe das nicht geringer ein."

Der niederländische Verband KNSB reagierte recht moderat auf die Anschuldigungen. "Das sind große Worte", sagte der technische Direktor Remy de Wit. Einen Einfluss auf die Entscheidungen des Eismeisters sieht er nicht. "Ich denke, die Eismeister in Peking und auf der ganzen Welt sind sehr gut in der Lage, die Qualität des Eises selbst zu steuern."

An Selbstvertrauen mangelt es van der Poel, der das nächste Mal am Freitag über 10.000 m antritt, jedenfalls nicht. Er glaubt an seine Stärke und einen weiteren Triumph. "Nicht die Bedingungen entscheiden den Wettbewerb, ich habe große Vertrauen in die Organisation hier, es wird fair ablaufen", blickte er nach vorne.

Das könnte Dich auch interessieren: Norweger wüten nach Sturz gegen Chinesen

Packendes Finish: Van der Poel schnappt sich Gold auf den letzten Metern

Olympia - Skilanglauf "Ein totaler Clown!" Norweger wüten nach Sprint-Aus gegen Chinesen VOR 9 STUNDEN