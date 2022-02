Eisschnelllauf

Olympia 2022: Patrick Beckert bester Deutscher über die 5000 Meter - Eisschnellläufer schrammt an Top Ten vorbei

Eisschnellläufer Patrick Becker ist einer von zwei Deutschen, der über die 5000 Meter bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking an den Start gehen. Beckert läuft mit 6:19:58 Minuten eine Zeit unter 6:20 Minuten und ist damit bester Deutscher. Seinen Landsmann Felix Rijhnen unterbietet er um 28 Hundertstel. Am Ende reichte es für den Erfurter für Platz elf. Der Lauf im Video.

00:02:54, vor 2 Stunden