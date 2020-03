INFORMATIONEN ÜBER MEINE DATEN

Wir sind Dplay Entertainment Limited, eingetragen in England mit der Unternehmensnummer 09615785, mit eingetragenem Geschäftssitz in Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Vereinigtes Königreich und wir sind der Datenverantwortliche der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben. Wir bieten eine Reihe von kostenlosen und bezahlten Diensten, wie etwa Eurosport und Eurosport Player, an (zusammen die „Dienste“).

Der Datenschutz ist uns extrem wichtig und wir möchten so transparent wie möglich sein, wenn es darum geht, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Durch Anklicken des Links „Auf meine Daten zugreifen“ im Abschnitt „Personenbezogene Daten“ Ihres „Kontos“ können Sie ganz einfach auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die wir über Sie verarbeiten. Wir möchten hier kurz erläutern, wie wir diese personenbezogenen Daten verwenden.

Es kann sein, dass wir bestimmte personenbezogene Daten über Sie speichern, die nicht über den Link „Auf meine Daten zugreifen“ zur Verfügung stehen, zum Beispiel Interaktionen mit unserem Kundendienstteam. Wenn Sie auf andere personenbezogene Daten zugreifen möchten, die wir über Sie speichern, kontaktieren Sie bitte unsere Datenschutzabteilung unter DPO@discovery.com (oder datenschutz@joyn.de in Deutschland) oder unser Kundendienstteam durch Anklicken der Links „Kontakt“ oder „Live-Chat“ im Bereich „Hilfe“ der Website.

Weitere Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten und wie wir sie verwenden, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie. Bitte beachten Sie, dass sich alle hierin verwendeten Definitionen auf die definierten Begriffe in unserer Datenschutzrichtlinie beziehen.

Ihre personenbezogenen Daten und wie wir diese verwenden

In der nachfolgenden Tabelle haben wir die Kategorien von personenbezogenen Daten zusammengestellt, die wir Ihnen bereitstellen, wenn Sie auf den Link „Auf meine Daten zugreifen“ klicken sowie eine kurze Erklärung, wie wir diese verwenden. Im Allgemeinen verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten jedoch, wenn dies notwendig ist, um einen Vertrag zu erfüllen, den wir mit Ihnen geschlossen haben, wenn dies in unserem berechtigten Interesse erforderlich ist oder wenn dies erforderlich ist, um unseren rechtlichen Pflichten nachzukommen oder wenn dies zulässig ist, weil Sie Ihre entsprechende Einwilligung erteilt haben.

Kategorie personenbezogener Daten Wie wir diese personenbezogenen Daten verwenden Vollständiger Name und E-Mail-Adresse - Um Ihr Konto einzurichten und zu verwalten.

- Service- und Kontoverwaltungssanfragen, z. B. wenn wir Sie aus Gründen im Zusammenhang mit den Diensten kontaktieren müssen.

- Um Betrug zu erkennen und zu verhindern. - Um sicherzustellen, dass Sie und andere relevante Inhalte sehen, wenn Sie Social-Media-Plattformen nutzen (wir erläutern dies weiter unten und in unserer Datenschutzrichtlinie). - Um Ihnen Marketingmaterialien zu senden, wenn uns dies gestattet ist. Marketingpräferenzen - Um sicherzustellen, dass wir Ihnen nur Marketingmaterialien zusenden, wenn uns dies gestattet ist. Land/Gebiet - Um Ihnen Inhalte anzuzeigen, die in Ihrem Land verfügbar sind, und um sicherzustellen, dass Sie Zugang zu diesen Inhalten erhalten, wenn Sie reisen (wenn wir dazu verpflichtet sind). Benutzer-ID - Um zu verstehen, wie Sie auf unsere Dienste zugreifen und welche Geräte Sie für den Zugriff auf unsere Dienste nutzen. Einzelheiten zu Ihrem Abonnement - Um Ihr Konto zu managen und die Dienste zu verwalten. - Um zu verstehen, wie Sie die Dienste nutzen (zum Beispiel, wann Sie sich zuletzt bei Ihrem Konto angemeldet haben), damit wir unsere Dienste weiter optimieren und verbessern können. Zahlungsinformationen - Um die Dienste zu verwalten und Ihre Zahlung abzuwickeln. - Um Betrug zu erkennen und zu verhindern.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten außerdem aus rechtlichen Gründen, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nicht für die Zwecke der automatisierten Entscheidungsfindung oder des Profiling im Sinne von Artikel 22 Abs. 1 und Artikel 22 Abs. 4 der Datenschutz-Grundverordnung.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben und an wen wir sie weitergeben

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten unter den folgenden Umständen weiter:

Externe Dienstleister: Wenn wir personenbezogene Daten an externe Dienstleister weitergeben, um bestimmte Dienstleistungen zu ermöglichen oder in unserem Auftrag zu erbringen; einschließlich IT-Infrastrukturunternehmen und Zahlungsdienstleister.

Konzerngesellschaften: Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen weitergeben, damit diese personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten und wir die Dienste für Sie erbringen können.

Einhaltung von Gesetzen und Gerichtsverfahren: Wenn wir auf gerichtliche Anweisungen oder Gerichtsprozesse reagieren oder unsere Rechte oder Rechtsansprüche begründen oder ausüben oder uns gegen Rechtsansprüche verteidigen. Wenn wir nach unserem alleinigen Ermessen der Meinung sind, dass es notwendig ist, Daten weiterzugeben, um illegale Aktivitäten, mutmaßliche Betrugsfälle, Situationen, die potenzielle Gefahren für die physische Sicherheit einer Person darstellen oder Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen zu untersuchen, verhindern oder dagegen vorzugehen, oder soweit dies anderweitig gesetzlich vorgeschrieben ist.

Fusion oder Übernahme: Wenn wir Daten über Sie übertragen müssen, wenn wir von einem anderen Unternehmen übernommen oder mit einem anderen Unternehmen fusioniert werden.

Social-Media-Plattformen: Wir geben bestimmte personenbezogene Daten an Social-Media-Plattformen weiter, zum Beispiel, wenn wir angepasste Zielgruppentools verwenden, um relevante Werbung anzuzeigen, und wenn wir Funktionen auf unseren Diensten bereitstellen, die es Ihnen gestatten, unsere Inhalte ganz einfach auf diesen Plattformen zu teilen.

Internationale Übermittlungen

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des Vereinigten Königreichs oder des EWR werden wir entweder:

die von der Europäischen Kommission erlassenen Standard-Datenschutzvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des EWR in unsere Verträge mit diesen Dritten übernehmen (dies sind die gemäß Artikel 46 Abs. 2 der DSGVO erlassenen Klauseln); oder

(sofern zutreffend und sofern der Empfänger seinen Sitz in den USA hat) sicherstellen, dass er am Datenschutzschild teilnimmt, gemäß dem personenbezogenen Daten, die zwischen Europa und den USA übermittelt werden, ein vergleichbares Schutzniveau zu bieten ist; oder

sicherstellen, dass das Land, in dem Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 45 der DSGVO für „angemessen“ befunden wurde.

Datenspeicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie wir sie für die hierin und in unserer Datenschutzrichtlinie dargelegten Gründe nutzen müssen. Wir löschen personenbezogene Daten in Bezug auf ein kostenpflichtiges Abonnement 5 Jahre nach Beendigung Ihres Abonnements, wenn Sie keinen aktuellen und gültigen Anspruch auf unsere Dienste haben und Sie sich seit 5 Jahren nicht mehr in Ihrem Konto angemeldet haben, außer wenn wir personenbezogene Daten behalten müssen, um unsere rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Streitigkeiten beizulegen oder unsere Verträge durchzusetzen.

Ihre Rechte

Sie haben bestimmte Rechte in Verbindung mit Ihren personenbezogenen Daten: Sie haben das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung, das Recht auf Beschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und ein Widerspruchsrecht. Diese Rechte gelten nicht in allen Situationen; wenn Sie Ihre Rechte ausüben und diese nach unserem Ermessem nicht gelten oder eine Ausnahme zu diesen Rechten vorliegt, informieren wir Sie entsprechend bei unserer Beantwortung Ihrer Anfrage.

Im EWR haben Sie außerdem das Recht, bei lokalen Datenschutzbehörden eine Beschwerde einzureichen, wenn Sie glauben, dass wir gegen geltende Datenschutzgesetze verstoßen haben. Die lokal zuständige Behörde ist abhängig von Ihrem Land eine andere. Weitere Einzelheiten zu Ihren Rechten und eine Liste der Datenschutzbehörden finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.