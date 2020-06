Boris Becker und Matthias Stach am Eurosport-Mikrofon

Eurosport startet die neue Podcast-Reihe "Verbalathleten - Die Stimmen von Eurosport" und stellt darin die Künstler am Mikrofon aus dem Eurosport On-Air-Team vor. In jeder der 35 Ausgaben ist stets eine Eurosport-Persönlichkeit zu Gast bei Moderator Daniel Lerche. In den rund 45-minütigen persönlichen Gesprächen gewähren die Eurosport-Protagonisten interessante Einblicke in ihren Alltag.

Die Stimmen von Eurosport blicken ehrlich und reflektierend auf ihren Werdegang zurück und beschreiben ihre unglaubliche Leidenschaft und Verbindung zu "ihrem" Sport.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport, über die neue Podcast-Reihe: "Die Verbalathleten sind ein Herzensprojekt, auf das ich mich sehr freue. Wir haben so viele großartige und vor allem unterschiedliche Persönlichkeiten, die bei Eurosport das Sportgeschehen erst zu der emotionalen Berichterstattung machen, die unsere Fans lieben. Unsere Mikrofon-Künstler haben eine so enge Bindung zu ihrem Sport und vor allem großartige Geschichten darüber zu erzählen. Als TV-Experten kennen die Eurosport-Fans sicherlich unsere Protagonisten, aber die persönlichen Geschichten über den Menschen hinter dem Mikrofon, die kennen sie noch nicht. Genau diese wollen wir erzählen."

Von A wie Anna Kraft bis Z wie Markus Zoecke

Insgesamt werden 35 Folgen der „Verbalathleten“ produziert, die in voller Länge als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören sind und in Kurz-Videos auf Eurosport.de zu sehen sind. Die Fans können sich bei den Verbalathleten auf die komplette Sportbandbreite mit Eurosport-Kommentatoren/Innen, Experten/Innen und Moderatoren/Innen aus allen Bereichen freuen – ob Motorsport, Olympia, Radsport, Snooker, Tennis oder Wintersport.

Mit dabei sind Koryphäen der ersten Stunde wie Sigi Heinrich und Rolf Kalb, Top-Experten und Expertinnen wie Boris Becker und Barbara Rittner sowie auch der ein oder andere Newcomer, der erst bei den Olympischen Spielen in Tokio seine Eurosport-Premiere am Mikrofon feiern wird.

Die ersten beiden Eurosport-Verbalathleten sind Sigi Heinrich (Kommentator Biathlon, Leichtathletik, Turnen, Olympia) und Boris Becker (Experte Tennis), es folgen wöchentlich neue Episoden. Die Podcast-Serie "Verbalathleten - Die Stimmen von Eurosport" sind unter folgender Homepage verfügbar sowie via Deezer, Spotify und Apple Podcast zu hören.

Die Folgen im Überblick:

Folge 1 mit Sigi Heinrich

Folge 2 mit Boris Becker

