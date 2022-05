Eurosport

The Power of Sport ab 4. Mai bei Eurosport: Die neue wöchentliche Show - tiefer, menschlicher, kraftvoller.

Die neue wöchentliche Show: The Power of Sport - ab 4. Mai bei Eurosport! Die Sportwoche aus einem anderen Blickwinkel betrachtet - tiefer, menschlicher, kraftvoller. Neben ungewöhnlichen Einblicken in die laufenden Sportevents werden in jeder Sendung interessante Persönlichkeiten aus dem Sport in einem vertiefenden Interview vorgestellt.

00:00:30, vor 2 Stunden