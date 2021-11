Die International Fencing Federation (FIE) ist der Weltverband des Fechtsports. Sein Hauptsitz befindet sich in Lausanne, Schweiz, und der Verband hat 155 Mitgliedsverbände, die den Sport auf der ganzen Welt vertreten. Die Mission der FIE ist es, die Entwicklung des Fechtens weltweit zu fördern und die Menschen über die Werte des Fechtens aufzuklären.

Der Wahlkongress war bereits im vergangenen Jahr für Moskau geplant, wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben – und der Veranstaltungsort verlegt. Bei diesem Wahlkongress wählten die Delegierten Mitglieder des FIE-Exekutivkomitees und verschiedener FIE-Kommissionen bis 2024.

Die große Neuigkeit des Kongresses war die Wiederwahl von Alisher Usmanov als Präsident des Internationalen Fechtverbandes (FIE). Herr Usmanov wurde 2008 zum ersten Mal zum Präsidenten der FIE gewählt, bevor er 2012, 2016 und im diesjährigen unangefochtenen Rennen wiedergewählt wurde.

Der ehemalige Säbelfechter war Präsident des Russischen Fechtverbandes und des Europäischen Fechtverbandes und bietet der FIE über viele Jahre finanziellen Rückhalt.

Während Fechten seit 1896 eine olympische Sportart ist, wurden die Olympischen Spiele 2020 in Tokio als besonderer Erfolg gewertet. Diese Spiele umfassten 12 Fechtwettkämpfe und es war das erste Mal in der olympischen Geschichte, dass sowohl Mannschafts- als auch Einzelwettkämpfe in allen drei Waffen (Florett, Degen und Säbel) für Männer und Frauen ausgetragen wurden.

Die FIE unter der Leitung von Herrn Usmanov war der Schlüssel zu diesem Erfolg – ​​und er prognostiziert eine anhaltende Stärke innerhalb des Sports und sagte dem Kongress: „Ich bin absolut zuversichtlich, dass das Fechten eine glänzende Zukunft hat, auch weil wir heute Tausende von Junioren und Kadetten haben; Profis, Trainer und erfahrene Champions, Schiedsrichter, Mitarbeiter der FIE und assoziierter Verbände und Freiwillige, die unseren Sport lieben und weiterentwickeln.“

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, lobte Herrn Usmanov und kommentierte: „Ich gratuliere meinem Freund Alisher Usmanov zu seiner Wiederwahl als FIE-Präsident. Herr Usmanov war maßgeblich an der Entwicklung des Fechtsports auf der ganzen Welt beteiligt, und ich bin zuversichtlich, dass sich dieser wunderbare olympische Sport unter seiner Führung weiter entwickeln wird.“

Usmanov soll nun bis zum Ende dieser Amtszeit 2024 die FIE leiten.

