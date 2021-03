In seinem ersten Formel-2-Rennen am Mittag wurde Zendeli Neunter, aufgrund der Reverse-Grid-Regelung sicherte er sich damit Startplatz zwei für den zweiten Sprint am Abend. Der 21-Jährige verteidigte diesen Rang dann zunächst, erlitt dann aber durch eine unverschuldete Kollision einen Reifenschaden und musste an die Box.

Zendeli fuhr noch einmal raus, konnte das Rennen anschließend aber nicht mehr beenden. Beckmann schloss als Siebter ab und fuhr damit erneut in die Punkte. Am Sonntag (11.50 Uhr MESZ) starten Beckmann und Zendeli von den Plätzen 9 und 16 in das längere Hauptrennen.

Beide waren im vergangenen Jahr als Teamkollegen bei Trident in der Formel 3 unterwegs und belegten in der Meisterschaft die Ränge sechs und acht. Sie schafften dann den Sprung in die Formel 2 und folgten damit auf Mick Schumacher. Der 22-Jährige gewann dort im vergangenen Jahr den Titel und startet nun für Haas in der Formel 1.

