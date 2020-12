FIA Formel 2

Mick Schumacher: Meister der Formel 2 - und bald in der Formel 1

Mick Schumacher macht in Bahrain den Titel in der Formel-2-Meisterschaft perfekt. Ab der kommenden Saison fährt der 21 Jahre alte Sohn von Michael Schumacher dann in der Formel 1 für Haas.

