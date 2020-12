Doch mit einer furiosen Aufholjagd fuhr Schumacher am Samstag im Hauptrennen bis auf Rang sieben nach vorne. Dank der zwei Zusatzpunkte für die schnellste Rennrunde büßte er keine Zähler auf Ilott ein, der vor ihm auf Rang sechs ins Ziel kam.

Durch eine Zeitstrafe gegen den ursprünglich Drittplatzierten Nikita Masepin rückten Ilott und Schumacher im Ergebnis des Hauptrennens nachträglich noch auf die Positionen fünf und sechs nach vorne. Im Sprintrennen werden sie von den Positionen drei und vier starten. Der Punkteabstand in der Meisterschaft bleibt unverändert bei 14 Zählern.

Damit hat Schumacher am Sonntag gute Chancen, den Titel einzufahren. In der umgekehrten Startaufstellung des Sprintrennens steht er auf Position drei in der zweiten Reihe, Ilott startet von Position vier. Und nur bei einem perfekten Rennen und gleichzeitigen Problemen von Schumacher kann der Brite noch auf den Titel hoffen.