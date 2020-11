Laut dem Kanadier verdiene Albon das Cockpit bei Red Bull bei Red Bull nicht, und dass der Thailänder auch 2021 noch für den Rennstall fährt, erscheint mittlerweile sehr unwahrscheinlich. "Grundsätzlich gibt es nicht viel, was dafür spricht, dass er bleiben kann", sagt auch Experte Marc Surer im Podcast "Starting Grid" auf "meinsportpodcast.de" und fügt an: "Ich sehe ihn eher als Handicap."

Einige Experten raten Red Bull daher, das Handicap am besten schon so früh wie möglich loszuwerden - am besten noch vor dem anstehenden Rennen in der Türkei in der kommenden Woche.