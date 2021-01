Jedoch wird er Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi unterstellt sein und an diesen direkt berichten.

Brivio blickt auf eine lange Karriere in der MotoGP zurück, wo er Ende 2001 Teammanager von Yamaha wurde und als Zugpferd für den Wechsel von Valentino Rossi von Honda zu Yamaha galt. 2013 schloss er sich Suzuki an und zeigte sich für den Wiedereinstieg der Marke in die MotoGP verantwortlich.