Weil Alonso den Alpine-Teamchef am Sonntagabend des Großen Preises von Ungarn darüber informierte, dass die Anwälte alles regeln würden, sagt Szafnauer, er sei schockiert gewesen, als er am Montag die Mitteilung von Aston Martin gelesen habe.

"Das war die erste Bestätigung, die ich hatte", antwortete er auf die Frage, wie er erfahren habe, dass Alonso einen Vertrag mit Aston Martin abgeschlossen hat. "Wenn wir im Fahrerlager sind, gibt es natürlich alle möglichen Gerüchte, und ich hatte Gerüchte gehört, dass Aston interessiert sei."

"Wenn man hört, dass sie interessiert sind, hat es wahrscheinlich Gespräche gegeben. Und es gab noch andere Anzeichen dafür, dass Gespräche stattgefunden haben, wie zum Beispiel, dass sie zur gleichen Zeit aus dem gleichen Wohnmobil gegangen sind, all diese Dinge, die ich gesehen habe", führte er weiter aus.

"Aber ich war zuversichtlich, dass wir trotz der Diskussionen - und es ist nichts Falsches daran, zu sondieren - sehr nahe dran waren. Also ja, die erste Bestätigung, die ich hatte, war die Presseerklärung. Ich habe die Frage [an Alonso] gestellt und mir wurde gesagt: 'Nein, nein, ich habe nichts unterschrieben'. Ich war also ein bisschen überrascht."

Einigung mit Alpine bestand - Aussprache blieb aus

Auf die Frage, ob er seit der Ankündigung mit Alonso gesprochen habe, sagte Szafnauer: "Ich habe nicht mit ihm gesprochen, da er, glaube ich, auf einem Schiff irgendwo auf den griechischen Inseln ist."

"Ich habe den heutigen Morgen genutzt, um mich an die Mitarbeiter hier in Enstone zu wenden. Und das zweite, was ich tue, ist, mit [den Medien] zu sprechen. Und gestern habe ich eine Reihe von Anrufen von anderen potenziellen Fahrern erhalten."

Szafnauer erläuterte, dass sich Alpine und Alonso auf eine Eins-plus-Eins-Vertragsverlängerung geeinigt hätten, die dem Spanier einen Sitz für 2023 mit einer Option für 2024 und darüber hinaus garantiert hätte.

Es wird davon ausgegangen, dass eines der zentralen Elemente bei Alonsos Zukunftsüberlegungen darin bestand, so lange wie möglich in der Formel 1 zu bleiben, da er der Meinung war, dass ein Engagement von nur einem Jahr nicht ausreicht.

Alonso zieht langfristigen Deal vor

Szafnauer erklärte: "Es gab nur noch ein paar kleinere Punkte, die noch offen waren und er sagte, dass sein Anwalt sich bei uns melden würde. Und ich glaubte, dass dies der Fall sein würde."

"Und dann, bevor er ging, habe ich ihm bestätigt, dass wir bald unterschreiben werden. Und er sagte: 'Ja, keine Sorge, ich habe bei niemand anderem unterschrieben.' Wir werden das in den nächsten Tagen fortsetzen."

Der Alpine-Teamchef fügt hinzu: "Wir haben einen Eins-plus-Eins-Deal angeboten. Und wir haben mit Fernando besprochen, dass, wenn er nächstes Jahr um diese Zeit auf dem gleichen Niveau fährt, wir ihn natürlich nehmen werden, und so hätte es weitergehen können."

"Aber ich glaube, er wollte mehr Sicherheit, unabhängig von der Leistung: Er wollte länger bleiben. Und ich glaube, das war der springende Punkt, warum er sich gegen die Eins-plus-Eins entschieden hat."

