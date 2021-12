"Es war ein hoffnungsloser Fall", sagte Antonio Giovinazzi gegenüber "Corriere della Sera" und meinte damit seine Chancen im Kampf um das Cockpit bei Alfa-Romeo.

Das wird in der nächsten Saison mit Guanyu Zhou der erste Chinese in der Geschichte der Formel 1 einnehmen . "Das ist die Hässlichkeit des Sports. Und leider war es schon immer so", rechnete der 28-Jährige mit der Formel 1 und der "Pay Driver"-Thematik ab.

Ad

Denn diese sei laut dem Ex-Alfa-Pilot der einzige Grund für dessen Ablösung. Mit Zhou bekommt ein Fahrer sein Cockpit, der die Unterstützung von staatlich geführten Konzernen in China genießt. "Glück für ihn", merkte Giovinazzi gegenüber der italienischen Zeitung an.

GP von Abu Dhabi Wolff blickt auf WM-Finale zurück: "Wehrlos wie in einem totalitären Regime" VOR EINEM TAG

Der 28-Jährige beklagte diese Bevorzugung: "Wahr ist aber auch, dass es jetzt Fahrer gibt, die das finanzielle Konzept von ganzen Teams bestimmen. Aber ich bin nicht der einzige Fahrer, der deswegen seinen Job verloren hat."

Giovinazzi: Schwere Zeit - mit offenem Ende

Der Italiener hatte mit seinem Aus zu kämpfen, die Zeit danach sei "sehr schwer" gewesen. "Die Gerüchte um mich wurden immer lauter und lauter. Ich habe immer versucht, sie von mir fernzuhalten, aber das war in diesem Fall nicht leicht."

Mittlerweile habe er die Konsequenzen akzeptiert und kann stolz auf die Zeit in der Formel 1 zurückblicken: "Ich kann die Formel 1 mit erhobenem Kopf verlassen", so der Italiener.

Einen Schlussstrich will er aber noch nicht ziehen. Der 28-Jährige glaubt noch an sein Comeback - und hat schon konkrete Vorstellungen: "In der Zwischenzeit werde ich weiter Rennen in der Formel E fahren. Und dann werde ich zu Ferrari zurückkehren, dem Team, das mir alles ermöglicht hat."

Schmitt und Schuster analysieren: Das sind die Lehren der Quali

Formel 1 Kampf gegen das Coronavirus: Impfpflicht für alle Mitarbeiter soll kommen GESTERN AM 10:28