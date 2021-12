Red Bull beäugte seinen Kontrahenten in den letzten Saisonrennen kritisch, doch mittlerweile musste Motorsportkonsulent Helmut Marko zugeben: "Also ich bin sicher, dass bei den Rennen nach Brasilien alles legal war." Daher hatten die Bullen am W12 nichts mehr zu beanstanden.

Der Stein des Anstoßes war zum Schluss aber noch einmal das Rennen in Sao Paulo, als Hamilton mit einem neuen Motor erst im Sprint von ganz hinten auf Platz fünf gefahren war und dann im Rennen noch einmal von Startplatz zehn zum Sieg. "Wie Hamilton an uns vorbeigeflogen ist, war das schon eine einmalige Situation", sagte Marko in einem Interview mit "Formel1.de".

Nachgewiesen werden konnte Mercedes ohnehin kein Fehlverhalten - sieht man einmal vom Qualifying-Ausschluss in Brasilien ab, als Hamiltons Heckflügel einen etwas zu großen Abstand zwischen seinen Elementen bei geöffnetem DRS hatte. Danach seien solche Verhältnisse nicht wieder aufgetreten: "Die ganzen Topspeed-Messungen waren dann nachher wieder im Rahmen", sagte Marko.

Das brachte Red Bull zu dem Schluss, dass Hamiltons Motor in Sao Paulo einfach in allen Bereichen am Optimum war. "Alles hat optimal zusammengepasst an diesem Motor, das wissen wir auch", so der Österreicher, der um den hohen Abbau im Laufe des Motorenlebens bei Mercedes weiß. "Aber es war ja nur erstaunlich, es gibt ja sechs mercedesangetriebene Fahrzeuge und nur Hamilton hatte so eine Wunderwaffe", meinte er. "Aber das ist so und wir wollen da nichts anschuldigen."

