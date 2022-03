Lawrence Stroll, Vater des Aston-Martin-Piloten Lance Stroll, hatte 2018 den damals insolventen Rennstall Force India zunächst mithilfe eines Konsortiums vor dem Aus gerettet. 2021 erfolgte dann die Umbenennung ins Aston Martin F1 Team.

Aus Sicht von Otmar Szafnauer hatte Teambesitzer Stroll bei seinem ehemaligen Arbeitgeber einen zu großen Einfluss auf das Tagesgeschäft.

Der Ex-Teamchef erklärte, dass Vorbesitzer Vijay Mallya ihm größtenteils freie Hand gelassen habe. Das sei unter Stroll nicht mehr so gewesen.

"Vijay kam vielleicht an vier Tagen im Jahr in die Fabrik", erklärte er. "Den Rest hat er komplett uns überlassen. Das war eine andere Arbeitsweise", so Szafnauer. Unter Stroll sei es dann anders gewesen. Und das hat für ihn nicht mehr funktioniert.

Szafnauer: Werde das Team bei Aston Martin vermissen

Szafnauer betonte in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass er Aston Martin im Guten verlassen habe. "Ich habe eine tolle Beziehung zu den Männern und Frauen in Silverstone", berichtete der 57-Jährige und erinnerte daran, dass er viele Mitarbeiter einst persönlich eingestellt habe.

"In meinen zwölf Jahren dort habe ich die Größe des Teams mehr als verdoppelt", sagte er im Hinblick auf das ehemalige Force-India- und Racing-Point-Team und gestand: "Das werde ich vermissen." Die Zusammenarbeit mit Stroll dagegen wohl nicht ganz so sehr.

