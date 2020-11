Der US-Rennstall richte seine Planungen "voll auf 2022" und das neue Reglement aus, deswegen könnten die Fahrer die Abläufe in der Formel 1 in Ruhe kennenlernen, so Steiner weiter. Er erwarte die Bekanntgabe der Fahrerpaarung für 2021 "nicht an diesem Wochenende", aber noch vor dem Ende der Saison am 13. Dezember in Abu Dhabi, sagte Steiner.