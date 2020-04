"Ja, im Sommer ist es so weit. Hoffentlich lernt er bald Backgammon spielen", verriet Bernie Ecclestone dem Schweizer Nachrichtenportal die frohe, aber auch überraschende Kunde.

Seine Frau Fabiana schenkt dem bereits dreifachen Vater zum ersten Mal einen Jungen, wie sie verkündete:

" Endlich ein Bub. "

Mit seiner ersten Ehefrau Ivy hat Ecclestone eine Tochter (Deborah). Mit seiner zweiten Frau Slavica hat die Formel-1-Legende zwei weitere Töchter (Petra und Tamara). Zudem ist Ecclestone bereits fünffacher Großvater.

Ecclestone mit Frau in Brasilien

Nun folgt in hohem Alter der erste männliche Nachfahre im Hause Ecclestone. "Wir hatten ja nach meiner Formel-1-Zeit auch genügend Zeit zum Üben", erklärte Ecclestone das medizinische Wunder mit einem Augenzwinkern und ergänzte:

" Ohne Humor und Spaß machst du dich in diesen Tagen kaputt. "

Gemeinsam mit Fabiana lebt er auf einer Farm in der Nähe von Sao Paulo und macht es sich dort auch in Zeiten der Isolation gemütlich: "Ich will es jetzt mit Fabiana einfach auch in der offenbar noch längeren Isolation gut haben. Zum Glück geht uns auf der Farm nie die Arbeit aus."

Für das gemeinsame Kind äußerte die 41-jährige werdende Mutter einen Wunsch:

" Das Kind muss gesund zur Welt kommen. "

Dass ihr Sohn später einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte, hofft Fabiana indes nicht: "Er wird hoffentlich nie die Absicht äußern, etwas mit der Formel 1 zu machen..."

Vor rund zehn Jahren lernten sich die beiden bei einem Formel-1-Rennen in Brasilien kennen und heirateten im August 2012. Nun folgt im Sommer das erste gemeinsame Kind.

