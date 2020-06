Lewis Hamilton demonstriert in London

Lewis Hamiltons Engagement für die Black-Lives-Matter-Bewegung hat sich am Sonntag erstmals aus dem virtuellen ins echte Leben verlagert. Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister hat in London gemeinsam mit tausenden anderen Menschen auf der Straße gegen Rassismus demonstriert. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie mischte sich Hamilton mit Gesichtsmaske, Haube und schwarzer Sonnenbrille unters Volk.

Mit seiner Maskerade blieb er in der Menschenmenge weitgehend unerkannt und konnte ganz normal mit Gleichgesinnten demonstrieren. Natürlich knipste er dabei Fotos für seine Social-Media-Channels und postete auf diesen anschließend ein Statement.

Er sei "so stolz", dass sich so viele Menschen aus verschiedensten Hintergründen für die Black-Lives-Matter-Bewegung engagieren, und auch stolz auf sich selbst, schreibt Hamilton. "Gleichheit für alle" sei das Ziel, für das die Menschen auf der Straße kämpfen, und die Demo miterlebt zu haben, was für ihn "wirklich bewegend".

