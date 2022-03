Die Überraschung stand Pierre Gasly deutlich ins Gesicht geschrieben: "So kündigt ihr mir das an?" Die Vorfreude der Piloten auf das Comeback in Las Vegas scheint groß zu sein, die Reaktionen auf die Ankündigung wurden in einem Video der Formel 1 eigens zusammengefasst.

"Einige Fahrer werden ihr Geld im Kasino setzen und am Sonntag versuchen, es wieder zurückzugewinnen", scherzte Sebastian Vettel angesichts der verlockenden Möglichkeiten der Stadt. Lando Norris ging sogar einen Schritt weiter: "Ich werde meine ganzen Einnahmen auf die 4 setzen", offenbarte der Brite. Die Vier ist übrigens auch seine Startnummer.

Auch laut Mick Schumacher werde man einige Fahrer im Kasino antreffen. "Und ich werde wahrscheinlich einer von ihnen sein", lachte der Haas-Pilot in die Kamera.

Da man sich am Puls des Nachtlebens befindet, dürfte es schwierig werden den Fokus beizubehalten. "Für einen Rennfahrer wird es verdammt schwierig. Am Wochenende ist dort so viel los", unterstrich Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Bottas' Rückkehr und Verstappens Vorschlag

2023 kehrt aber nicht nur die Formel 1 erstmals wieder nach Las Vegas zurück. Für Valtteri Bottas wird es ebenso eine besondere Rückkehr: "Ich war einmal in Las Vegas. Als ich die Stadt verließ, sagte ich: 'Nie wieder'. Aber jetzt kehre ich zurück."

Einen besonderen Vorschlag brachte Weltmeister Max Verstappen ein. "Wir sollten eine Pause von zwei Wochen einschieben. Vor und nach dem Grand Prix." Die Pläne für seinen Aufenthalt ließ er mit einem breiten Grinsen offen.

Mercedes-Neuzugang George Russell fasste die Reaktionen zum nächsten US-Höhepunkt im Rennkalender zusammen: "Ich kann mir kaum vorstellen, wie es sein wird. Das wird einfach nur verrückt." Das Nachtrennen von Las Vegas wird ab November 2023 im Rennkalender der Formel 1 vertreten sein.

