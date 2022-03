Und zwar nicht an irgendeinem Samstagabend, sondern an Thanksgiving, also am 23. November. "Relativ spät", sagte Roos, werde das Rennen starten. Also zur besten Sendezeit in den USA - und zum Formel-1-Frühstück am Sonntagmorgen in Europa, sofern sich die Informationen bewahrheiten sollten.

Auch zum Streckenverlauf sind laut Roos bereits erste Details durchgesickert: "Es wird keine schnellen, langgezogenen Kurven geben. Das gibt die Stadt gar nicht her. Es sind eher 90-Grad-Kurven, wie man das aus dem einen oder anderen Stadtrennen zum Beispiel in der IndyCar-Serie kennt."

Angedacht sei demnach ein Streckenverlauf entlang des legendären Strip von Las Vegas, der berühmten Skyline mit blinkenden Neonlichtern auf den Hotels und Casinos im Hintergrund. Zuletzt ist die Formel 1 von 1981 und 1982 in Las Vegas gefahren, auf dem Parkplatz des legendären Caesars Palace. Sieger damals: Alan Jones (Williams) und Michele Alboreto (Tyrrell).

Daran hat Formel-1-Experte Marc Surer übrigens "schlechte Erinnerungen", wie er gegenüber "Motorsport-Total.com" sagte: "Es war wohl die Formel-1-unwürdigste Strecke, die ich je erlebt habe. Ich kann nur hoffen, dass die jetzige Strecke viel besser und attraktiver sein wird, weil auch die Zuschauer nicht gekommen sind. Wir sind da praktisch ohne Zuschauer gefahren."

