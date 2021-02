"Nach ein paar Tagen absoluter Ruhe wird er in der Lage sein, das Training wieder aufzunehmen", teilte Alpine mit: "Wir erwarten, dass er für die Vorbereitung auf die Saison komplett einsatzbereit sein wird." Diese beginnt am 28. März in Bahrain, schon zwei Wochen zuvor finden an gleicher Stelle die offiziellen Testfahrten statt.