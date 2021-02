"Sie sollen für das Team fahren. Wenn wir die Konstrukteurs-WM gewinnen wollen, brauchen wir Punkte von beiden", so der Teamchef. Leclerc und Sainz beteuerten, diese Ansage verstanden zu haben. "Carlos will mich schlagen, ich will ihn schlagen, aber wir müssen in jeder Situation im Auge behalten, was das Beste für Ferrari ist", sagte Leclerc.