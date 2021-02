In der neuen Saison will Verstappen dem Platzhirsch näherrücken. "Mehr Grip, mehr Power", wünscht sich der Niederländer für die anstehenden Duelle mit Mercedes und Co. "Wir haben gute Schritte unternommen. Aber die Konkurrenz schläft nicht", sagte Verstappen: "Wir werden sehen, ob das Auto wettbewerbsfähig genug ist, um noch öfter um den Sieg zu fahren."