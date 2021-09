Beim Namen Schumacher, denken viele direkt an den erfolgreichsten deutschen Fomel-1-Piloten der Geschichte: den sechsfachen Weltmeister Michael Schumacher. Doch auch sein sechseinhalb Jahre jüngerer Bruder Ralf ist vielen Motorsport-Interessierten ein Begriff. Von 1997 bis 2007 startete Ralf bei 180 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Dabei gelangen ihm sechs Siege und etliche Podestplätze.

Im Interview mit dem "AvD Motor & Sport Magazin" spricht Ralf Schumacher nun über die gemeinsame Kindheit in Kerpen: "Unser Verhältnis war immer gut. Michael war früh aus dem Haus. Mit 16 war er weg, als er eine Lehre begann. Da war ich erst zehn. Danach ist es natürlich wieder zusammenkommen", erinnert sich Ralf Schumacher.

Die enge Bindung zwischen Brüdern ging nie verloren. Das Rennfahrer-Gen war bei den Schumacher-Brüdern schon von klein auf zu erkennen - den kompletten Sommer über verbrachten beide vornehmlich in der Kartbahn von Vater Rolf. "Wir hatte eine schöne Kindheit, wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Wir haben uns auf den Winter gefreut, da war die Kartbahn auch mal zu und wir hatten mehr Zeit für uns. Das war schon toll. Er hat ganz am Anfang bei mir geschraubt. Das war sehr hilfreich. Wir haben auch das Überholen geübt", so der heute 46-Jährige.

Als es dann in die Formel 1 ging, änderten sich zwar die Umstände, Ralf und Michael blieben aber trotzdem eng verbunden. "In der Formel 1 war es dann etwas anders, aber auch da sehr schön. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, vor allem auf dem Niveau und an den schönsten Orten der Welt."

Ralf begeistert über die "Schumacher"-Dokumentation

Von der kürzlich veröffentlichten Netflix-Dokumentation "Schumacher" hat Ralf Schumacher eine durchweg positive Meinung. Zwar sei vor allem der sportliche Aspekt "sehr, sehr schön getroffen", aber auch über die privaten Einblicke "von der Familie, speziell der Kinder und der Mutter" freut sich der heutige "Sky"-Experte: "Das fand ich schon sehr toll, sehr offen."

