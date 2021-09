Die Vertragsverlängerung von Sebastian Vettel bei Aston Martin für mindestens ein weiteres Jahr wurde kürzlich offiziell. Gemeinsam mit dem Kanadier Lance Stroll sitzt Vettel auch in der kommenden Saison im Cockpit des Rennstalls.

Ralf Schumacher befürwortet diese Entscheidung: "An diesem Punkt in seiner Karriere gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder bleibe ich bei der Familie oder ich fahre weiter." Es sei "gut, dass er diese Entscheidung getroffen hat", so der "Sky"-Experte, der einen Spruch des ehemaligen Formel-1-Fahrers Gerhard Berger zitiert: "Mir ist es wurscht, ob er Bienen züchtet oder nicht. Hauptsache, er fährt weiter vorne."

Eher skeptisch sieht der sechsfache Grand-Prix-Sieger in der Königsklasse des Motorsports die Perspektiven von Aston Martin in den kommenden: "Bis Aston Martin um den Titel fahren kann, glaube ich nicht, dass Vettel noch in der Formel 1 ist. Da sehe ich gerade schwarz für Aston Martin. Andere sind besser aufgestellt, zum Beispiel McLaren", so Schumacher.

Er selbst kann sich gut in die Situation von Vettel hineinversetzen und weiß auch wie es ist, im Feld eher hinten zu fahren. "Als Fahrer fährt man nie gerne hinten rum. Da wird er natürlich ungeduldig", so Schumacher.

