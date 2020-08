Nico Hülkenbergs Blitz-Comeback in der Formel 1 könnte nach dem zweiten Silverstone-Rennen enden

Nico Hülkenbergs Formel-1-Comeback auf Zeit dürfte nach dem zweiten Silverstone-Rennen am Sonntag beendet sein. Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer geht davon aus, dass Sergio Pérez bis zum kommenden WM-Lauf in Barcelona (16. August) vollständig von COVID-19 genesen sein wird. Hülkenberg war in Silverstone zweimal als Ersatz für den Mexikaner angetreten.

"Ich war mir zu 99 Prozent sicher, dass Nico bei beiden Rennen in England in unserem Auto sitzen würde. Nun bin ich zu 99 Prozent sicher, dass Sergio in Spanien zurückkehrt", sagte Otmar Szafnauer.

Der zweite Coronatest bei Sergio Pérez habe bereits eine "signifikant" geringere Viruslast ausgewiesen. Das Ergebnis eines weiteren Tests werde bald erwartet: "Ich vermute, dass dieses negativ sein wird."

(SID)

