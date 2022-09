Zum zehnten Mal in dieser Saison stand Max Verstappen (Red Bull) beim Grand Prix der Niederlande ganz oben auf dem Siegertreppchen . Ungefährdet triumphierte der Weltmeister in Zandvoort vor George Russell (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) - die nächste Machtdemonstration.

Der Sieg bei seinem Heimrennen bedeutete einen neuen persönlichen Rekord für Verstappen: Zum ersten Mal in seiner Karriere triumphierte der Red-Bull-Pilot vier Rennen in Folge. Zuvor hatte er in Le Castellet, Budapest und Spa-Francorchamps gewonnen.

Zudem stellte er in Zandvoort mit seinem zehnten Saisonsieg die persönliche Bestmarke aus der Vorsaison ein.

Doch auch ein historischer Formel-1-Rekord scheint für den Dominator der Saison 2022 immer greifbarer. Nur noch drei Grand-Prix-Siege bei sieben ausstehenden Rennen fehlen dem 24-Jährigen, um die Bestmarken von Michael Schumacher und Sebastian Vettel einzustellen: Die beiden Deutschen teilen sich mit 13 Triumphen den Rekord für die meisten Siege in einer Saison.

Michael Schumacher in Spa 2004 Fotocredit: Getty Images

Vettel zieht mit Schumacher gleich

Rekordweltmeister Schumacher stellte die Bestmarke in der Saison 2004 im Ferrari auf, sein Freund Vettel zog neun Jahre später beim Grand Prix in Brasilien gleich. Kurios: Beide feierten in diesen Jahren ihren jeweils letzten Weltmeistertitel.

Dabei fuhr Vettel in der Saison 2013 allerdings ein Rennen mehr (19) als der inzwischen 53 Jahre alte Kerpener (18).

Doch diese Marke wackelt nun erheblich, allen voran angesichts der Überlegenheit Verstappens in diesem Kalenderjahr. Die Formel 1 ist in dieser Saison noch in Monza, Singapur, Suzuka, Austin, Mexiko City, Interlagos und Abu Dhabi zu Gast. Schwer vorzustellen, dass der Champion im Red Bull an Dominanz einbüßt.

Rekord wackelt schon in Japan

Schon in Suzuka kann der Titelverteidiger, der in der Weltmeisterschaft bereits 109 Zähler Vorsprung auf Teamkollege Sergio Pérez und Ferrari-Pilot Leclerc hat und damit schon kurz vor seinem zweiten WM-Triumph steht, also den Rekord des deutschen Duos einstellen.

Es wäre nicht der erste historische Rekord für den Niederländer: In der zurückliegenden Saison stellte Verstappen bereits einen Rekord für die meisten Podestplätze in einer Saison auf (18).

Dabei hilft ihm allerdings, dass der Rennkalender sowohl 2021 als auch in diesem Jahr 22 Rennen umfasst - deutlich mehr also, als Schumacher oder Vettel in ihren Rekordjahren zur Verfügung hatten.

In Indien 2013 krönte sich Sebastian Vettel zum viermaligen Formel-1-Weltmeister Fotocredit: Getty Images

Meiste Formel-1-Rennsiege in einer Saison

Platz Fahrer Siege Rennen Jahr 1. Michael Schumacher (Ferrari) 13 18 2004 1. Sebastian Vettel (Red Bull) 13 19 2013 3. Michael Schumacher (Ferrari) 11 17 2002 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 11 17 2020 3. Sebastian Vettel (Red Bull) 11 19 2011 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 11 19 2014 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 11 21 2018 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 11 21 2019

