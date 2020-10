Hamilton war von diesem Geschenk sichtlich überrascht und gerührt. "Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank, es ist eine große Ehre", antwortete er Schumacher, als er den Helm in den Händen hielt. Als das TV-Interview weiterging, schaute der Brite den roten Helm von Michael Schumacher aus dem Jahr 2012 immer wieder ehrfurchtsvoll an und hatte Mühe die richtigen Worte zu finden.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll", meinte Hamilton bewegt. "Wenn du aufwächst und jemanden siehst und ihn als Idol ansiehst. Aufgrund ihrer Qualität und dem, was sie Jahr für Jahr und Woche für Woche mit ihrem Team leisten. Seine langjährige Dominanz zu sehen. Ich glaube niemand und inbesondere ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in die Nähe von Michaels Rekorden kommen würde", sagte der Brite zu diesem historischen Moment: "Es ist eine unglaubliche Ehre. Es wird eine Zeit brauchen, dies zu begreifen."