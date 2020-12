"Vielleicht trage ich an diesem Wochenende einen anderen Rennanzug, aber ich bin ein Williams-Fahrer und werde mein Team bei jedem Schritt auf dem Weg anfeuern", führte Russell aus:

"Ich sehe dies als eine großartige Chance, von dem besten Outfit in der Startaufstellung zu lernen und als ein besserer Fahrer zurückzukommen, mit noch mehr Energie und Erfahrung, um Williams weiter nach vorne zu bringen."

Natürlich könne niemand Hamilton ersetzen, "aber ich werde in seiner Abwesenheit ab dem Moment, in dem ich ins Auto steige, alles für das Team geben. Das Wichtigste ist, dass ich ihm eine schnelle Genesung wünsche", so Russell abschließend.

Für ihn im Williams wird Testfahrer Jack Aitken sitzen. Er sollte an diesem Wochenende mit Campos eigentlich in der Formel 2 antreten, doch nun steht sein Formel-1-Debüt für Williams an. Den FW43 testete Aitken während des Trainings für den Grand Prix der Steiermark Anfang dieses Jahres.

Russell-Entscheidung ein Fingerzeig?

Auch Stoffel Vandoorne, dem belgischen Mercedes-Testfahrer, waren Chancen auf die Vertretung Hamiltons eingeräumt worden. Die Entscheidung für Russell könnte nun ein Fingerzeig für die Zukunft gewesen sein.

Der Engländer stammt aus dem Juniorprogramm von Mercedes, ist eines der größten Talente der Formel 1 und gilt schon seit einer Weile als "Kronprinz" Hamiltons: Beendet der Rekordweltmeister eines Tages seine Karriere, hat Russell gute Chancen auf die Nachfolge. "Dieses Rennen stellt dabei auch einen kleinen Meilenstein für uns dar", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, "weil zum ersten Mal ein Mitglied unseres Juniorprogramms für das Werksteam an den Start geht."

Am Dienstag hatte Mercedes den positiven Coronatest bei Hamilton bestätigt. Der 35-Jährige sei am Montagmorgen "mit leichten Symptomen" aufgewacht. In Übereinstimmung mit den COVID-19-Bestimmungen und den Vorgaben der öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bahrain befindet sich Hamilton nun für zehn Tage in Isolation.

