Max Verstappen fuhr im zweiten freien Training in Spielberg die Bestzeit

Max Verstappen hat im zweiten freien Training zum Großen Preis der Steiermark die Bestzeit hingelegt. Der Red-Bull-Star war in Spielberg mit 1:03,660 Minuten 0,043 Sekunden schneller als Valtteri Bottas (Mercedes). Dritter wurde der Sieger des ersten freien Trainings, Sergio Pérez (Racing Point/+0,217). Sebastian Vettel im Ferrari landete weit abgeschlagen auf Platz 16 (+1,953).

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) war am Nachmittag nur auf Rang sechs (+0,688 Sekunden) zu finden, hinter den beiden Racing Point von Pérez und Lance Stroll (0,581) sowie dem McLaren von Carlos Sainz (+0,673). Alexander Albon (Red Bull/+0,777) wurde Siebter, leistete sich aber erneut zwei Dreher - einen in Kurve 3 und einen in Kurve 8, wo er sogar im Kiesbett landete.

GP von Steiermark Der Große Preis der Steiermark live im TV, Livestream und Liveticker VOR 12 MINUTEN

Ferrari war wieder einmal nicht in den vorderen Regionen zu finden. Charles Leclerc landete mit mehr als einer Sekunde Rückstand nur auf Rang neun, Teamkollege Sebastian Vettel mit fast zwei Sekunden Rückstand gar nur auf Platz 16 - allerdings auf Medium-Reifen.

Er muss damit hoffen, dass das Qualifying am morgigen Samstag nicht ins Wasser fällt und das Ergebnis von FT2 nicht für die Startaufstellung verwendet wird.

Daniel Ricciardo (20./Renault) sorgte bereits nach rund 15 Minuten für eine rote Flagge. Der Australier flog in Kurve 9 ab und schlug rückwärts in die Streckenbegrenzung. Das Heck des Renault wurde dabei stark beschädigt, Ricciardo musste leicht humpelnd zur Untersuchung ins Medical-Center. Dort wurde er jedoch von den Ärzten für fit erklärt.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: "Kein Geheimnis": Renault-Teamchef bestätigt Gespräche mit Vettel

Play Icon WATCH Schumi-Managerin Kehm: "Mick Schumacher arbeitet für F1-Titel! 00:00:51

GP von Steiermark Pérez überrascht im ersten freien Training - Vettel in Spielberg erneut weit zurück VOR 4 STUNDEN