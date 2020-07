Mick Schumacher hat durch großes Pech seinen ersten Podestplatz in der laufenden Formel-2-Saison verpasst. Der Sohn von Michael Schumacher schied beim Großen Preis der Steiermark in Spielberg auf Position drei liegend zur Halbzeit des Rennens aus. Grund für den Ausfall war der Feuerlöscher im Auto des Prema-Piloten, der plötzlich das Auto des 21-Jährigen in ein Schaumbad verwandelte.

Schumacher, der beim ersten Hauptrennen in Spielberg am Samstag noch als Vierter knapp das Podium verpasste, startete beim Sprintrennen von Platz fünf. Der Ferrari-Junior schob sich am Start vor und machte schnell jagt auf den drittplatzierten Marcus Armstrong (ART).

Nach einem erfolgreichen Angriff in der DRS-Zone setzte sich Schumacher schnell von Armstrong ab und hatte bereits den zweitplatzierten Dan Ticktum (DAMS) im Visier. Doch nach 14 von 28 Runden auf dem Red Bull Ring wurde ohne erkennbaren Grund der Feuerlöscher an Schumachers Auto ausgelöst.

Der 21-Jähre steuerte seinen Boliden daraufhin an die Box und stieg aus. Eine Weiterfahrt hätte wenig Sinn gemacht, da laut Reglement ein leerer Feuerlöscher bei Rennende automatisch zu einer Disqualifikation geführt hätte. Den Sieg im Sprintrennen schnappte sich Christian Lundgaard (ART) vor Ticktum und Armstrong.

Schumacher hingegen nimmt nach seinem vierten Platz am Vortag im Hauptrennen und nach einem siebten Platz (Sprintrennen) und Rang elf (Hauptrennen) am ersten GP-Wochenende in Spielberg in der Vorwoche lediglich 14 Meisterschaftspunkte aus vier Rennen in Österreich mit. Weiter geht es in der Formel 2 am kommenden WE in Budapest auf dem Hungagoring.

