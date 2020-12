Grund dafür war die Überschreitung der Track-Limits in der letzten Kurve.

Allerdings wären Max Verstappen und Alexander Albon mit oder ohne gestrichene Runden auf den Plätzen drei und vier gelandet. Offiziell steht in der Zeitenliste, dass Verstappen 0,770 Sekunden auf die Spitze fehlen, Albon 0,987 Sekunden.

Lando Norris (McLaren) führte auf Rang fünf das Mittelfeld an, dahinter rangelten mit Esteban Ocon (Renault), Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari) und Daniel Ricciardo (Renault) um Rang sechs. Alle vier Piloten lagen innerhalb von nur drei (!) Tausendstelsekunden.

Sebastian Vettel wurde in seinem Ferrari nur 15., mehr als 1,9 Sekunden Rückstand hatte der Deutsche, der sein letztes Rennen für die Scuderia bestreiten wird.

Brenzlig wurde es in der Schlussphase der Session für Kimi Räikkönen (14.): Der Alfa Romeo des Finnen fing erst zu qualmen und dann zu brennen an. Räikkönen stellte seinen Boliden am Streckenrand ab und kümmerte sich anschließend persönlich um das Feuer.