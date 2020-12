"Wann genau das sein wird, weiß ich nicht, aber ein bis zwei Wochen machen jetzt auch keinen Unterschied mehr", so Pérez weiter.

Der Mexikaner hatte in Bahrain seinen ersten Sieg im 190. Formel-1-Rennen errungen , den Racing-Point-Rennstall muss er am Ende des Jahres dennoch verlassen: Er wird 2021 durch Sebastian Vettel ersetzt. Red Bull kann allerdings nicht zufrieden mit den aktuellen Leistungen von Max Verstappens Teamkollegen Alex Albon sein, der Thailänder muss um seinen Platz bangen.

Pérez glaubt indes nicht, dass sich seine Chancen auf das Red-Bull-Cockpit durch den Sieg in Bahrain signifikant erhöht haben. "In der Formel 1 ändert ein Rennen nicht dein Leben", sagte er: "Ich habe zehn Jahre lang Rennen für Rennen gezeigt, was ich kann. Auch diese Saison war sehr turbulent, und trotzdem bin ich Vierter im WM-Klassement."