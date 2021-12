Zudem wurde bei seinem Red Bull als Sicherheitsmaßnahme der Heckflügel ausgetauscht, auch dies kostete ihn Zeit auf der Strecke. Hamilton war bereits am Freitag im Training auf einer schnellen Runde deutlich besser unterwegs als Verstappen.

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich (369,5) ins Saisonfinale . Der Niederländer führt allerdings die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Deswegen wäre er Weltmeister, wenn beide im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) ohne Punkte bleiben sollten - was im Vorfeld zu Spekulationen über einen möglichen Crash führte. Selbst Rennleiter Michael Masi sah sich bemüßigt, auf Sanktionen wie Punktabzüge und Sperren hinzuweisen, sollte es zu Unsportlichkeiten kommen.