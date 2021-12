Formel 1

Max Verstappen testet neues Auto mit goldenen Weltmeisterschuhen - Valtteri Bottas erstmals im Alfa Romeo

Mit goldenen Weltmeisterschuhen ist Max Verstappen zwei Tage nach seinem Titelgewinn auf die Formel-1-Piste zurückgekehrt. Beim Test in Abu Dhabi drehte der Niederländer Runden in einem Boliden mit den neuen Reifen für 2022, die von 13 auf 18 Zoll vergrößert wurden. Außerdem waren einige Youngster am Steuer. Auch Valtteri Bottas fuhr erstmals im Alfa Romeo.

00:01:06, vor einer Stunde