Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs mit Red Bull kämpfte er regelmäßig gegen Alonso und Ferrari, wobei sie zweimal im Finale um die Meisterschaft duellierten - mit dem glücklicheren Ende für Vettel.

Vor dessen letztem Formel-1-Rennen in Abu Dhabi enthüllte Alonso am Donnerstag sein spezielles Helmdesign, das die Farben deutschen Flagge zeigt, mit denen Vettel seit 2015 fährt, sowie eine Nachricht mit der Aufschrift "Danke Seb" auf beiden Seiten.

"Danke Seb", schrieb Alonso bei der Enthüllung seines Helmdesigns auch auf Instagram. "Ein letztes Mal teile ich die Strecke mit dir. Es wird emotional und traurig zugleich sein, aber ich wünsche dir alles Gute für dein nächstes Kapitel."

Alonso und Vettel saßen am Donnerstag in Abu Dhabi auch zum letzten Mal zusammen in einer FIA-Pressekonferenz. Es werde "seltsam" sein, Vettel im nächsten Jahr nicht in der Startaufstellung zu haben, sagte der Spanier dort und bedankte sich für die Kämpfe, die sie sich über die Jahre geliefert haben.

Alonso: "Wird immer diese Verbindung geben"

"Manchmal haben wir um Meisterschaften gekämpft, manchmal um den siebten Platz in Japan bis zur Ziellinie (in diesem Jahr; Anm. d. R.). Und wir haben natürlich immer jeden einzelnen Kampf genossen und uns gegenseitig so viel Respekt entgegengebracht, wie wir konnten", warf Alonso den Blick zurück.

"Ich denke, dass meine Karriere in gewisser Weise mit Sebastian verbunden sein wird, denn wir haben wahrscheinlich in den besten Saisons unseres Lebens um viel gekämpft. Auch wenn er das Ergebnis auf seiner Seite hatte, wird es immer diese Verbindung geben."

Vettel: Alonso der härteste Konkurrent

Vettel sprach im Formel-1-Podcast 'Beyond the Grid', der Anfang der Woche veröffentlicht wurde, über Alonso und bezeichnete ihn als seinen härtesten Konkurrenten: "Wir hatten so enge Kämpfe am Ende der Meisterschaften, insbesondere 2010 als auch 2012."

"Es ist wahrscheinlich immer noch einer meiner Lieblingsmomente, die ich in Erinnerung habe, diese Spannung vor dem Grand Prix von Brasilien 2012, dieser Morgen. Ich weiß nicht, ob die Leute, die dabei waren, entspannter waren. Aber für mich war es sehr intensiv. Wir waren beide sehr nervös", so Vettel.

"Ich schätze Fernando als Fahrer sehr. Er hat so viel natürliches Talent, eine unglaubliche Entschlossenheit und einen großartigen Renninstinkt, und all das hat er nicht verloren. Man kann sehen, dass er den Rennsport immer noch liebt. Er ist sehr leidenschaftlich."

