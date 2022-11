Der Vertrag mit dem 23-Jährigen wurde zum Unmut vieler Fans und auch einigen Formel-1-Experten trotz zuletzt stärkerer Leistungen nicht verlängert.

"Ich denke, ich versuche einfach, gute Arbeit zu leisten", sagt Steiner gegenüber 'Sky UK'. "Wenn die Leute damit zufrieden sind, geht es nicht um Aufmerksamkeit, es geht nicht um meine Aufmerksamkeit. Ich mache einen Job und die Leute nehmen ihn wahr."

Ad

"Ich kann nicht sagen: 'Schaut mich nicht an', ich meine, ich mache das nicht mit Absicht. Ich denke also nicht, dass ich mich hier verteidigen muss. Jeder kann tun und sagen, was er will, und ich tue, was ich will. Nicht das, was ich will, aber das, was ich für das Team für das Beste halte, und dabei will ich es belassen."

GP von Abu Dhabi "Für immer verbunden": Alonso zollt Vettel mit Helmdesign Tribut VOR EINER STUNDE

Einer der Kritiker, Sky-Experte Ralf Schumacher, warf dem Haas-Teamchef beispielweise vor, die Leistungen seines Neffen in der Öffentlichkeit in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, während selbstverschuldete Fehler des Teams wie bei der Strategie nicht mit der gleichen Härte kritisiert werden. Dies begründete er damit, das Steiner "ein bisschen ein Selbstdarsteller" sei, der "selbst nicht gern in der Kritik stehen möchte".

Trotz des Rauswurfs betont Steiner jedoch, dass er mit Mick keinen Streit hat: "Das ist für mich kein Thema mit Mick. Ich habe geklärt, dass wir sehr gut mit ihm zusammen sind. Und ich weiß, dass er es nicht ist und dass das nichts mit ihm zu tun hat."

Das könnte Dich auch interessieren: "Für immer verbunden": Alonso zollt Vettel mit Helmdesign Tribut

Für mehrere Millionen: Schumacher-Ferrari wird versteigert

GP von Abu Dhabi Vettel äußert Unverständnis für Schumachers Formel-1-Aus VOR 7 STUNDEN