Vettel kämpfte 2010 um seinen ersten WM-Titel und reiste mit 14 Zählern Rückstand auf Teamkollege Mark Webber (220) und punktgleich mit Ferrari-Pilot Fernando Alonso (206) zum drittletzten Rennen nach Yeongam.

Der Deutsche dominierte das Qualifying in Südkorea und führte auch das Rennen souverän vor Alonso an. Da Webber in der Anfangsphase kollidiert war, schickte Vettel sich an, zum ersten Mal in seiner Karriere die WM-Führung zu übernehmen.

Doch wenige Runden vor dem Ende löste sich der Motor seines Red Bull in Rauch auf. Ein Schock! "In dem Moment brach die Welt für mich zusammen", verriet Vettel nun gegenüber "Sport1" . Denn: Alonso erbte den Rennsieg und die Führung in der Weltmeisterschaft mit 25 Punkten Vorsprung auf den damals 23-Jährigen.

"25 Punkte verloren und der andere sackt die ein", erinnerte sich der heutige Aston-Martin-Pilot. Vettel fiel zwei Rennen vor dem Saisonende sogar auf Rang vier in der Meisterschaft zurück, der ersehnte erste WM-Titel schien verloren.

Sebastian Vettel musste seinen Boliden 2010 in Südkorea abstellen Fotocredit: Getty Images

Vettel gesteht: "War total fertig"

"Der Abend danach war sehr prägend. In den Meetings habe ich mich noch zusammengerissen. Ich war ein richtiger Motivator, obwohl ich total fertig war. Da habe ich mir einen Fußball genommen und in der Hospitality erst mal zwei Stunden auf die Wand eingedroschen", berichtete Vettel nun über die Frustbewältigung in Yeongam.

Und die wirkte: Vettel meldete sich in Brasilien und Abu Dhabi mit zwei Siegen zurück und feierte in einem spektakulären Finale auf dem Yas Marina Circuit seine erste von vier Weltmeisterschaften und krönte sich zum bis heute jüngsten Champion in der Geschichte der Königsklasse.

Vettel: "Ein sehr großes Geschenk"

Ausgerechnet an Ort und Stelle seines ersten Titels beendet Vettel am Sonntag (14:00 Uhr im Liveticker ) seine Karriere, in der er sich zu einem der erfolgreichsten Piloten in der Geschichte aufschwang.

"Das ist schon alles verrückt", gestand Vettel nun und resümierte: "Ich glaube, einer der größten Vorteile, wenn ich jetzt zurückdenke, ist, dass man früher gar nicht wusste, wie gut man ist. Ich sehe das mit ein bisschen mehr Horizont und Verständnis von heute als sehr großes Glück und Geschenk."

