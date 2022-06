"Ich komme darauf zurück", antwortete Renningenieur Xavier Marcos Padros dem hörbar gestressten Leclerc über den Boxenfunk. Doch das dauerte. Erstmal wurde Leclerc durchgegeben, welche Autos gerade von hinten näherkommen, denen er ausweichen soll.

Da wurde der Monegasse ungeduldig und forderte eine raschere Antwort. Die bekam er dann auch: "Wir denken, es ist alles in Ordnung. Du kannst pushen."

Leclerc fragte zunächst besorgt nach: "Okay, der Leistungsverlust war also normal?" Ein Funkspruch, der auch im TV übertragen wurde. Nicht mehr zu sehen war in der internationalen Bildregie die Entschuldigung des Ferrari-Fahrers, seinen Renningenieur so gestresst zu haben: "War mein Fehler. Aber es war ziemlich aggressiv."

Im Nachhinein stellte Leclerc klar: "Es war gar kein Problem mit der Powerunit." Und es gab auch keinen Leistungsverlust, sondern: "Ich hatte ganz vergessen, dass ich etwas umgestellt hatte. Dadurch war weniger Leistung da. Aber es war nichts Schlimmes." Ob es mit der Rekuperation zu tun hatte oder einfach mit einem anderen Mapping, das ließ er offen.

Ferrari trumpft im Freien Training auf

Grundsätzlich war der Freitag ein erfolgreicher Trainingstag für Ferrari. Leclerc fuhr in 1:43.224 Minuten Bestzeit, war um drei Zehntelsekunden schneller als die beiden Red Bulls - und würde man die schnellsten Sektoren aneinanderreihen, wäre nicht Sergio Pérez Zweiter gewesen, sondern der zweite Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

"Wir hatten einen guten Freitag", sagte Leclerc. "Wir haben uns vom ersten auf das zweite Training gesteigert. Wir müssen uns aber noch weiter steigern, denn Max und Carlos haben sich mit dem weichen Reifen nicht verbessert. Die haben noch Reserven, und es gibt viele Fragezeichen. Das Positive ist, dass der Reifenverschleiß gering war und das Renntempo gut."

