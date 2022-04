Formel 1

Haas-Pilot Mick Schumacher meldet sich nach Unfall in Saudi-Arabien auf dem Surfbrett zurück

Zwei Wochen nach seinem heftigen Unfall beim Qualifying in Saudi-Arabien meldet sich Haas-Pilot Mick Schumacher in Australien zurück. Vor dem Rennen im Albert Park steigt der 23-Jährige in Melbourne auf das Surfbrett - und macht dabei eine außergewöhnlich gute Figur.

00:01:06, vor 15 Minuten