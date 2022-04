"Anhalten, Anhalten, möglichst bei einem Streckenposten mit Feuerlöscher! Und raus da!", lautete die Ansage eingangs der 39. Runde auf dem Albert Park Street Circuit. Verstappen hielt ausgangs Kurve 2, ein Marschall musste ein kleines Feuer im Heckbereich am Auspuff löschen.

"Es ist massiv Benzin ausgetreten. Wo und warum wissen wir nicht. Es scheint eine Leitung gerissen zu sein. Wir haben deshalb gesagt, er soll das Auto sofort stoppen und am besten da, wo ein Feuerlöscher ist", so Rennstallbesitzer Helmut Marko.

"Ich will momentan gar nicht an die Weltmeisterschaft denken. Es ist wichtiger, Rennen zu beenden", erklärte der enttäuschte Verstappen und ließ seinem Frust freien Lauf: "In den vergangenen zwei Jahren war das Auto immer gut, aber jetzt... es ist eine Katastrophe."

Schon vor Verstappens Ausfall hatte es Probleme gegeben. "Ich hatte nicht wirklich die Pace, habe meine Reifen gemanagt und versucht, es bis ins Ziel zu schaffen. Gegen Charles konnte ich nicht kämpfen", sagte der 24-Jährige.

Verstappen auch mit Reifenproblemen

Er fügte hinzu: "Ich hatte auf beiden Reifen keine Chance. Auf den Mediums war es sehr schlecht. Auf den harten Reifen war es etwas besser, aber auch da hatte ich keine Chance."

Für Verstappen ist es der zweite Ausfall in drei Rennen: Schon beim Großen Preis von Bahrain musste er mit einem technisch bedingten Problem aufgeben. Einen Zusammenhang soll es aber nicht geben. "Der Defekt hat nichts mit den Bahrain-Problemen zu tun", sagte Marko.

